Фанаты "Никс" разбили полицейскую машину и автобусы во время гуляний в Нью-Йорке

Фанаты "Нью-Йорк Никс" разбили полицейскую машину и несколько автобусов Фанаты "Никс" разбили полицейскую машину и автобусы во время гуляний в Нью-Йорке

Москва14 июн Вести.Фанаты "Нью-Йорк Никс" разбили полицейскую машину и порядка шести школьных и муниципальных автобусов во время гуляний в честь завоевания командой чемпионского титула в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает New York Post.

"Никс" завоевали титул 14 июня, переиграв на выезде "Сан-Антонио Сперс" со счетом 94:90 в пятом матче финальной серии плей-офф НБА. Команда из Нью-Йорка выиграла противостояние с общим счетом 4-1. "Никс" стали чемпионами НБА в третий раз в своей истории и впервые с 1973 года.

После завершения матча десятки тысяч болельщиков заполонили все центральные улицы Нью-Йорка и перекрыли на них движение. Сначала поклонники баскетбола вели себя мирно, но потом случились массовые эксцессы.

Полицейская машина была разбита в районе арены "Мэдисон-сквер-гарден", по словам очевидцев, несколько хулиганов прыгали у ней на крыше и разбили лобовое стекло. Другие болельщики прыгали на крышах автобусов, а несколько нарушителей разбивали решетку и капот одного из автобусов самокатами и дорожными знаками.

Некоторых особенно буйных болельщиков полиции пришлось арестовать прямо во время народных гуляний.