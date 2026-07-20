Фанаты устроили погромы в Буэнос-Айресе после проигрыша Испании В Буэнос-Айресе произошли столкновения болельщиков с полицией

Москва20 июл Вести.В Буэнос-Айресе вспыхнули беспорядки после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. В результате столкновений с полицией были задержаны по меньшей мере 15 человек, сообщают аргентинские СМИ.

По информации телеканала TN, изначально тысячи болельщиков мирно собрались в центре столицы, чтобы выразить поддержку национальной команде. Однако позже группа агрессивно настроенных граждан начала забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками. В ходе столкновений пострадали от трёх (по данным TN) до семи (по информации газеты Clarín) сотрудников городской полиции. Также в толпе фиксировались случаи кражи мобильных телефонов и личных вещей.

Для разгона зачинщиков беспорядков полиция применила слезоточивый газ и водометы. Несколько человек были арестованы при попытке прорваться через защитные ограждения вокруг Обелиска.

Столкновения в столице начались сразу после завершения финального матча ЧМ-2026, в котором сборная Аргентины уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время. Единственный и победный гол в этой встрече забил испанский нападающий Ферран Торрес.