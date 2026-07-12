Американского баскетболиста застрелили во время турнира в Нью-Йорке

Баскетболиста из США застрелили во время турнира в Нью-Йорке Американского баскетболиста застрелили во время турнира в Нью-Йорке

Москва12 июл Вести.Американский 35-летний баскетболист Кину Рочфорд, выступавший за команды в Европе, был застрелен во время турнира в Нью-Йорке, сообщает газета The New York Post.

Издание пишет, что он получил выстрел в голову в перерыве между играми. Согласно данным правоохранительных органов, в результате инцидента пострадали еще два человека. Предположительно, причиной стрельбы стала ссора баскетболиста с другим мужчиной.

Рочфорд начал профессиональную карьеру в 2013 году. В 2017 году он выиграл чемпионат Литовской национальной баскетбольной лиги в составе клуба Garonne Sūduva-Mantinga. Также Рочфорд выступал за команды из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии, Великобритании и других стран.

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