В Нью-Йорке объявили режим ЧС на фоне приближения шторма В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за шторма

Москва26 сен Вести.Режим чрезвычайного положения в связи с приближением мощного прибрежного шторма распространили на Нью-Йорк, а также округа Нассау, Саффолк и Уэстчестер. Об этом сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Она отметила, что в выходные ожидается сильный ветер и возможные перебои с подачей электроэнергии.

Я объявляю чрезвычайное положение в округах Нассау и Саффолк, городе Нью-Йорк и округе Уэстчестер в связи с приближением к региону мощного прибрежного шторма написала губернатор в соцсети X

В Нью-Йорке с 22 по 28 сентября проходит неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее по меньшей мере пять человек погибли во время разрушительных наводнений, охвативших американский штат Индиана. Местные власти отмечали, что стихийное бедствие распространилось на территорию более чем десяти округов.