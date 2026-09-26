В Нью-Йорке задержали венесуэльцев за спуск в канализацию у отеля Нетаньяху

Венесуэльцев задержали в Нью-Йорке за спуск в канализацию у отеля Нетаньяху В Нью-Йорке задержали венесуэльцев за спуск в канализацию у отеля Нетаньяху

Москва26 сен Вести.Рядом с отелем Loews Regency в Нью-Йорке, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, были задержаны граждане Венесуэлы, искавшие металлолом в канализации. Об этом пишет New York Post.

Уточняется, что в этом отеле располагались и другие высокопоставленные участники Генеральной Ассамблеи ООН.

В публикации говорится, что инцидент произошел около 04:35 в среду на Парк-авеню. Очевидцы заметили подозрительных людей, вылезающих из подземных коммуникаций. Затем они уехали на двух автомобилях, но позже были задержаны в районе Куинса. Оба задержанных, как выяснилось, являются гражданами Венесуэлы.

По словам, правоохранителей, случаи несанкционированного спуска в канализацию участились в последнее время. Люди этим занимаются в поисках металлолома.

Задержанные предстали перед судом Манхэттена. Им предъявлено обвинение в незаконном проникновении по предварительному сговору. По решению суда их освободили под надзор. Следующее слушание запланировано на 25 ноября.

Ранее также сообщалось о похожих случаях в Нью-Йорке, когда мигранты занимались поиском металлолома и других ценностей в городских коммуникациях.