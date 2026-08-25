В Нью-Йорке трое неизвестных вылезли в центре города из канализации, их ищут

В Нью-Йорке ищут троих неизвестных, вылезших из канализационного люка В Нью-Йорке трое неизвестных вылезли в центре города из канализации, их ищут

Москва25 авг Вести.Департамент Нью-Йорка по охране окружающей среды разыскивает трех человек, вылезших из люка в центре мегаполиса. Об этом сообщает телеканал CNN.

Власти города пояснили, что подобные спуски в подземные коммуникации могут быть очень опасными для здоровья из-за высокой концентрации газов под землей.

Кроме того, департамент обратил внимание на риски наводнения при засорах в канализационной системе.

Полиция начала расследование. Участникам инцидента может грозить административная или уголовная ответственность за незаконное проникновение в городские коммуникации.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с резким предостережением об экологической ситуации в американском столичном регионе из-за попадания колоссальных объемов сточных вод в реку Потомак. Основную вину за случившееся Трамп возложил на руководство штата Мэриленд, граничащего с Вашингтоном.