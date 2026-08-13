Москва13 авгВести.С мая 2026 года в Нью-Йорке (США) зарегистрировали 594 случая циклоспороза, который сопровождается тяжелым расстройством кишечника, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Нью-Йорка.
При этом среди заболевших не выявлены случаи инфицирования, произошедшие непосредственно внутри города.
Между тем в 27 штатах США отозвали партию салата айсберг из-за риска заражения паразитом, который вызывает циклоспороз. Речь идет о 25 видах измельченного салата и салатных смесей.
Из-за падения спроса со стороны покупателей фермеры вынуждены начать уничтожение урожая салата-латука.
Эксперты отмечали, что заболеваемость циклоспорозом в США растет, что обусловлено климатическими изменениями и совершенствованием диагностических методов.