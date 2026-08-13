В Нью-Йорке отмечены 600 случаев циклоспороза со "взрывной диареей"

В Нью-Йорке отмечены почти 600 случаев "взрывной диареи" В Нью-Йорке отмечены 600 случаев циклоспороза со "взрывной диареей"

Москва13 авг Вести.С мая 2026 года в Нью-Йорке (США) зарегистрировали 594 случая циклоспороза, который сопровождается тяжелым расстройством кишечника, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Нью-Йорка.

При этом среди заболевших не выявлены случаи инфицирования, произошедшие непосредственно внутри города.

Между тем в 27 штатах США отозвали партию салата айсберг из-за риска заражения паразитом, который вызывает циклоспороз. Речь идет о 25 видах измельченного салата и салатных смесей.

Из-за падения спроса со стороны покупателей фермеры вынуждены начать уничтожение урожая салата-латука.

Эксперты отмечали, что заболеваемость циклоспорозом в США растет, что обусловлено климатическими изменениями и совершенствованием диагностических методов.