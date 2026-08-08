Ученые отметили, что клубника и малина могут стать причиной "взрывной диареи"

Ученые предупредили, что клубника и малина могут вызывать "взрывную диарею" Ученые отметили, что клубника и малина могут стать причиной "взрывной диареи"

Москва8 авг Вести.Ягоды малины и клубники несут в себе наибольшую опасность "взрывной" диареи из-за своей пористой структуры. Об этом рассказали РИА Новости в известном американском исследовательском университете Тафтса.

Ягоды малины, отличающиеся сложной, пористой структурой поверхности, подаются обычно в свежем виде, и их трудно тщательно промыть, поэтому они становятся благоприятной средой для циклоспор говорится в сообщении

Также уточняется, что все эти пункты касаются и клубники.

Ранее в 27 штатах США отозвали партию салата айсберг из-за риска заражения паразитом, который вызывает циклоспороз, которую в американских СМИ уже прозвали "взрывной диареей". Это инфекция желудочно-кишечного тракта, вызываемая простейшим патогеном Cyclospora cayetanensis. Стандартный симптом – водянистая диарея, также спазмы в желудке, повышенное газообразование и другие.

Эксперты уже сообщили, что вспышка заболевания может выйти и за пределы США вместе с экспортом продуктов питания.