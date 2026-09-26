Москва26 сенВести.В результате затяжных ливней, вызвавших масштабные паводки в Таиланде, пострадали свыше 84 тысяч человек. Стихийное бедствие охватило 21 провинцию страны, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Стихийное бедствие затронуло 21 провинцию страны.
По словам официальных лиц, в субботу в Бангкоке выпало более 20 сантиметров осадков, и основные каналы города были затоплены. Паводковые воды распространились по всему городу, особенно в центральной и восточной частях, перекрыв дороги и парализовав движениеговорится в сообщениях из Таиланда
Власти разослали экстренное предупреждение через систему сотовой связи жителям пострадавших районов.
Эксперты сообщили, что сильные дожди продлятся как минимум до воскресенья из-за сильного циклона.
Ранее по меньшей мере пять человек погибли во время разрушительных наводнений, охвативших американский штат Индиана. Местные власти отмечали, что стихийное бедствие затронуло территорию более чем десяти округов.