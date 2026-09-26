В результате наводнений в Таиланде пострадали более 84 тысяч человек

Власти Таиланда разослали экстренные предупреждения из-за крупного наводнения В результате наводнений в Таиланде пострадали более 84 тысяч человек

Москва26 сен Вести.В результате затяжных ливней, вызвавших масштабные паводки в Таиланде, пострадали свыше 84 тысяч человек. Стихийное бедствие охватило 21 провинцию страны, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Стихийное бедствие затронуло 21 провинцию страны.

По словам официальных лиц, в субботу в Бангкоке выпало более 20 сантиметров осадков, и основные каналы города были затоплены. Паводковые воды распространились по всему городу, особенно в центральной и восточной частях, перекрыв дороги и парализовав движение говорится в сообщениях из Таиланда

Власти разослали экстренное предупреждение через систему сотовой связи жителям пострадавших районов.

Эксперты сообщили, что сильные дожди продлятся как минимум до воскресенья из-за сильного циклона.

Ранее по меньшей мере пять человек погибли во время разрушительных наводнений, охвативших американский штат Индиана. Местные власти отмечали, что стихийное бедствие затронуло территорию более чем десяти округов.