Москва9 сен Вести.Французский премьер-министр Себастьян Лекорню намерен снизить зарплаты министров в рамках мер экономии для сокращения дефицита бюджета, сообщил телеканал BFMTV.

Глава кабмина страны в конце сентября представит в парламенте законопроект о бюджете на 2027 год​​​.

Лекорню планирует снизить зарплаты министров, эта мера также может затронуть советников в министерских кабинетах говорится в публикации

Отмечается, что в последний раз выплаты членов правительства сокращали при Франсуа Олланде в 2012 году. Тогда зарплата министров была урезана на 30% - с 14,2 тысячи евро в месяц до 9,9 тысячи.

Кроме того, по данным телеканала, может встать вопрос о снижении на 10% зарплат депутатов и сенаторов.

В публикации говорится, что подобные меры не помогут сократить дефицит бюджета, но продемонстрируют готовность правительства приложить необходимые усилия.

Ранее лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что безоговорочную поддержку Украины со стороны Франции необходимо заменить более прагматичным отношением. По словам политика, в настоящее время французская экономика сталкивается с большим количеством долгов и дефицитом.