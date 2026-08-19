Москва19 авг Вести.Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню дал поручение генеральному секретарю страны по вопросам обороны и национальной безопасности Николасу Рошу в трехдневный срок сформировать специализированное киберподразделение. Его задача — оперативно реагировать на угрозы французским информационным системам на фоне участившихся хакерских атак. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на письмо главы правительства.

Решение принято на фоне резонансных утечек данных в государственном секторе. Руководитель Главного управления государственных финансов Франции Амели Вердье сообщила о трех взломах за короткий промежуток времени. Первый затронул 350 тысяч физических и 250 тысяч юридических лиц, второй — около 433,5 тысячи физлиц и более 1,1 тысячи юрлиц, а третья атака была направлена на портал по вопросам наследования. В письме премьера содержится критика в адрес министерств, которые не выполняют рекомендации Национального агентства по безопасности информационных систем. Лекорню подчеркнул, что лишь немногие ведомства соответствуют требуемым стандартам.

Новое подразделение будет сформировано на базе специалистов ANSSI. При необходимости к его работе могут привлекаться эксперты Минобороны и МВД, а также резервисты, обладающие компетенциями в сфере кибербезопасности. За последние месяцы Франция столкнулась с целой серией громких взломов — хакеры атаковали системы МВД, министерств спорта и образования, национальную почтовую службу и базу данных владельцев оружия, получив доступ к персональным данным сотен тысяч граждан.