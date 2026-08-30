Москва30 авг Вести.Хакеры взломали базу данных сайта Zero Logement Vacant, который находится в ведении Министерства городского планирования и жилищного строительства Франции. Об этом сообщило агентство AFP.

По информации журналистов, в базе находится информация о пустующих жилых помещениях, которую используют местные власти для возвращения их на рынок недвижимости. Как пишет агентство, ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка ZeroBytes, которую ранее упоминали в качестве подозреваемой во взломе базы данных французской налоговой службы.

Как утверждают хакеры, они получили доступ к почти 149 миллионам необработанных записей на платформе, которые содержат сведения о владельцах недвижимости и данные учетных записей.