В Казахстане заявили об отсутствии данных о взломе систем eGov

В Казахстане проверяют информацию о взломе систем электронного правительства В Казахстане заявили об отсутствии данных о взломе систем eGov

Москва12 авг Вести.У министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана нет информации относительно взлома информационных систем электронного правительства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что в СМИ распространяются данные об утечке персональных данных граждан Казахстана и их размещении в даркнете.

В настоящее время совместно с профильными службами проводится техническая проверка опубликованной информации... На данный момент подтвержденных данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет говорится в заявлении

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что хакер выставил в даркнете данные около 15 миллионов жителей Казахстана. Речь идет о паспортных данных, телефонах, адресах проживания и других сведениях. Как утверждалось, злоумышленник получил доступ к базе данных после взлома сервиса электронного правительства eGov.

В начале августа хакеры слили в даркнет личные данные более 100 тысяч британских военнослужащих. Информация была похищена из электронных баз министерства обороны, министерства внутренних дел, Национального агентства по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службы.