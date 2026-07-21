В даркнете выставлены на продажу данные с компьютера японского дипломата

В даркнете хакеры продают данные с компьютера японского дипломата В даркнете выставлены на продажу данные с компьютера японского дипломата

Москва21 июл Вести.В даркнете было найдено объявление о продаже данных, которые, вероятнее всего, были похищены с компьютера японского дипломата. По данным RT, объем архива составляет около 170 Гб.

В публикации сообщается, что в этих материалах присутствуют расшифровки сообщений и звонков, а также фотографии, которые свидетельствуют о слежке за россиянами в Японии.

Вероятнее всего, агенты проникали в дома и гостиничные номера граждан РФ, а также собирали информацию о них через японских операторов связи.

RT также сообщает, что архив выставлен на продажу примерно за 86 тыс. рублей.

Ранее журналист Валентин Богданов в своем канале в MAX заявил, что ИИ-технологии меняют правила ведения войн. Сложившаяся ситуация заставляет оценивать риски повторения масштабного разведывательного противостояния, и, по мнению эксперта, некоторые истории, которые произошли в XX веке, могут повториться.