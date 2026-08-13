В Казахстане запретили Telegram-бот для знакомств "Дайвинчик" Суд в Казахстане запретил Telegram-сервис для знакомств "Дайвинчик"

Москва13 авг Вести.Telegram-сервис для знакомств и общения "Дайвинчик" запрещен в Казахстане по решению суда. Об этом сообщило казахстанское издание Tengrinews.

По информации прокуратуры Алма-Аты, уголовное дело, связанное с сервисом, было направлено в суд 30 октября прошлого года. Речь идет о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней со стороны лица, с которым та познакомилась через "Дайвинчик".

В Казахстане признали незаконным и запретили функционирование популярного сервиса "Дайвинчик знакомства" в мессенджере Telegram. Соответствующее решение вынес Алатауский районный суд города Алматы по заявлению прокурора района следует из сообщения

Ранее по решению Таганского районного суда Москвы мессенджер Telegram был оштрафован на 14,6 млн рублей за отказ удалить информацию о зацеперах, экстремистских организациях и публикацию ответов на ЕГЭ.