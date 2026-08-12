Telegram оштрафован за неудаление данных о зацеперах и ответах на ЕГЭ

Telegram оштрафован на 14,6 млн рублей за отказ удалить запрещенные в РФ данные Telegram оштрафован за неудаление данных о зацеперах и ответах на ЕГЭ

Москва12 авг Вести.Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 14,6 млн рублей за отказ удалить информацию о зацеперах, экстремистских организациях и публикацию ответов на ЕГЭ. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на судью.

Отмечается, что компания признана виновной по ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

Согласно материалам дела, в отношении Telegram составлены 3 административных протокола, общая сумма штрафов по которым составляет 14,6 млн рублей.

Незадолго до этого стало известно, что компания Google оштрафована на 7,6 млн рублей за отказ удалить запрещенные в РФ приложения из магазина приложений Google Play.