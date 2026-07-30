В Австралии на Telegram подают в суд из-за террористического контента Австралийский регулятор подает в суд на Telegram

Москва30 июл Вести.Австралия подает на Telegram в федеральный суд в связи с тем, что платформа не удалила террористический контент, передает портал nine.com​​​.au со ссылкой на заявление комиссара по кибербезопасности Джули Инман Грант.

Отмечается, что регулятор eSafety обратился в суд после годичного исследования контента в Telegram. Теперь платформе грозит штраф в размере более 54 миллионов долларов.

Мы утверждаем, что Telegram не смог выявить, заблокировать и пресечь использование материалов, пропагандирующих терроризм, на своем сервисе, не удалил материалы, пропагандирующие терроризм, после того, как о них стало известно, в том числе после того, как были сделаны сообщения конечными пользователями из Австралии, и не удалил учетные записи, группы и каналы, связанные с подобным контентом заявила журналистам Инман Грант

По ее словам, Telegram несет ответственность за принятие мер "по предотвращению размещения, распространения и тиражирования этого вредоносного материала и за соблюдение собственной политики, которая запрещает публикацию материалов, пропагандирующих терроризм".

Ранее стало известно, что ФСБ предъявила обвинение в содействии терроризму основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову.

Кроме того, в нескольких российских регионах за совершение диверсий и террористических актов были задержаны 19 подростков. По версии следствия, все они были завербованы украинскими спецслужбами через чат-бот "Дайвинчик/Leo" в Telegram.