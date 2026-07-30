Российские маркетплейсы начали проверку товаров, связанных с Дуровым Wildberries и Ozon проводят проверку связанных с Дуровым товаров

Москва30 июл Вести.Маркетплейсы Wildberries и Ozon начали проводить проверку в отношении товаров, связанных с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, которого ранее внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службах компаний.

В Ozon заверили, что маркетплейс работает в строгом соответствии с российским законодательством. Там подчеркнули, что после включения лица или материалов в соответствующий реестр компания проводит проверку ассортимента.

В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Павлом Дуровым, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с нашей витрины сказали в Ozon

В свою очередь Wildberries также проводит внутреннюю проверку. В случае подтверждения нарушений товары будут оперативно заблокированы, добавили представители маркетплейса.

29 июля Федеральная служба безопасности России предъявила Дурову обвинение в содействии терроризму. Позже Росфинмониторинг внес сооснователя Telegram в перечень экстремистов и террористов.

Как отметил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации России Андрей Клишас, для пользователей Telegram ничего не поменяется после внесения Дурова в соответствующий реестр.