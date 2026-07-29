СК возбудил дела о вовлечении подростков в диверсии через чат-бот в Telegram СК задержал 19 подростков, завербованных Киевом через чат-боты в Telegram

Москва29 июл Вести.В нескольких российских регионах за совершение диверсий и террористических актов задержаны 19 подростков. По версии следствия, все они были завербованы украинскими спецслужбами через чат-бот "Дайвинчик/Leo" в Telegram. Инициирован вопрос о блокировке ресурса. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

СК России во взаимодействии с оперативными подразделениями ФСБ и МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашской Республике задержаны 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которые были вовлечены сотрудниками украинских спецслужб в совершение преступлений с использованием указанного сервиса говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждены уголовные дела о терактах, содействии терроризму, диверсиях, вовлечении несовершеннолетних в преступления и умышленном уничтожении и повреждении имущества.

В Санкт-Петербурге в одно производство соединены 15 материалов о поджогах машин, административных зданий и АЗС, все преступления произошли в период с мая 2025-го по май 2026 года.

Обвинение в содействии терроризму предъявлено основателю Telegram Павлу Дурову, он объявлен международный розыск.