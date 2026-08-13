Российскую стримершу выдворили из Казахстана на пять лет

Российскую стримершу выслали из Казахстана Российскую стримершу выдворили из Казахстана на пять лет

Москва13 авг Вести.Российскую стримершу выдворили из Казахстана и запретили ей въезд в страну на пять лет из-за провокационных высказываний в соцсетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент полиции Астаны.

По данным ведомства, иностранная гражданка была привлечена судом к административной ответственности за некорректные заявления в интернете, после чего покинула территорию республики.

Предположительно, речь идет о Ксении Гузаевой, более известной под псевдонимом Fasoollka.

Полиция подчеркнула, что требования законодательства и уважение к стране распространяются на всех без исключения.

Ранее Латвия запретила въезд участникам эстрадного дуэта "Кролики" Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу. Срок действия запрета не определен.