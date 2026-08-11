Москва11 авг Вести.От рэп-исполнительницы и блогера Instasamka (Дарьи Еропкиной) стоит ожидать чего-то вызывающего против России. Об этом заявил ИС "Вести" юрист, публицист Виталий Серуканов, комментируя ее уход из российского шоу-бизнеса.

По его словам, пик популярности Instasamka в РФ прошел, ее фан-база и доходы значительно снизились.

Поэтому ее продюсеры, у которых нет никаких ни принципов, ни совести, сейчас ищут какие-то новые ходы, как попробовать продолжить ее эту вот карьеру, основанную на хайпе, на скандалах, на каких-то антисоциальных вызовах. И, конечно, они недолго думая решили, а почему бы нам не махнуть за границу? … Возможно, попробовать перезапустить ее карьеру уже там за границей в качестве, может быть, какого-то антироссийского проекта или проекта, который будет контактировать с иноагентами, с экстремистским пулом … От Instasamka теперь, зная стиль ее продюсеров, стоит ожидать чего-то такого вызывающего против России сказал он

Также он предостерег Instasamka и ее продюсеров от такого хода.

Потому что многие уже пытались провернуть этот трюк, потеряв популярность в России; уехать туда за границу, на Запад и там перезапустить карьеру. Но ни у кого из них ничего не вышло. Мы видим, что они превратились в таких политических бомжей, что они не нужны там как исполнители … Поэтому, конечно, это очень такой рискованный маневр, но, видимо, настолько уже все было плохо в России с популярностью, что выхода у них другого не было сказал он

Ранее Instasamka заявила, что навсегда уходит с российского музыкального рынка. Она сказала, что на протяжении полугода живет с мужем в Дубае и возвращаться в РФ не планирует.