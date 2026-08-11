Москва11 авг Вести.Толку от творчества певицы Instasamka (настоящее имя — Дарья Еропкина) за рубежом не будет, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Если Instasamka едет зарабатывать на треш-контенте, то толку не будет ни для нее, ни для культуры. Ничем хорошим для тех, кто уехал и выступал в западных странах, это не закончилось. Если бы она ехала прославлять нашу культуру и ценности - это одна история, достойная уважения, но если она просто решила постебаться в СМИ, то скоро все над ней посмеются. Чтобы жить за рубежом, нужны огромные деньги. Не знаю, как она собралась развивать там свой контент сказал эксперт

Бородин подчеркнул, что в России нужны артисты-патриоты, которые уважают культуру и ценности.

Наши звезды должны быть здесь, а не заявлять на всю страну об отъезде. Такие оголтелые высказывания вызывают только неуважение считает Бородин

Ранее певица Instasamka объявила об уходе с российской сцены.