Константинов: артистов, предавших Россию, нужно поместить на доску позора

Уехавших из России артистов предложили поместить на доску позора Константинов: артистов, предавших Россию, нужно поместить на доску позора

Москва28 июл Вести.Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что артистов, которые уехали из России и дискредитируют родину за границей, нужно поместить на доску позора.

Такое предложение политик озвучил в разговоре с РИА Новости.

Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Люди должны знать, чье творчество они слушают сказал Константинов

По его словам, артистов, которые разменяли ценности своей родины на "дешевую и лицемерную похвалу западной публики", также нужно лишить возможности зарабатывать в России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто уехал за рубеж и вредит России, не могут представлять российскую политическую оппозицию.