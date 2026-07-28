Москва28 июлВести.Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что артистов, которые уехали из России и дискредитируют родину за границей, нужно поместить на доску позора.
Такое предложение политик озвучил в разговоре с РИА Новости.
Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Люди должны знать, чье творчество они слушаютсказал Константинов
По его словам, артистов, которые разменяли ценности своей родины на "дешевую и лицемерную похвалу западной публики", также нужно лишить возможности зарабатывать в России.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто уехал за рубеж и вредит России, не могут представлять российскую политическую оппозицию.