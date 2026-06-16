Константинов: в Крыму могут переименовать улицы, пространства и учреждения

Власти Крыма сообщили о планах переименования улиц полуострова Константинов: в Крыму могут переименовать улицы, пространства и учреждения

Москва16 июн Вести.В Крыму могут переименовать названия улиц, общественных пространств и учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

На заседании Ливадийского клуба в рамках фестиваля "Великое русское слово" был рассмотрен вопрос, связанный с изменением названий крымских улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории нашего Отечества написал он в своем Telegram-канале

По словам чиновника, такую ревизию необходимо провести, чтобы присвоить объектам имена выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых, которых в России много.

Константинов подчеркнул, что страна не должна уподобляться действиям противника, уничтожающему прошлое. Однако к истории надо "относиться внимательно и расставлять правильные акценты".

Детальным изучением указанного вопроса займется комитет регионального Госсовета по патриотическому воспитанию и молодежной политике.