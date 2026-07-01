Москва1 июл Вести.Предложение, прозвучавшее на Украине, переименовать Крым в Готенланд основано на картах времен немецкой оккупации. Сама идея игнорирует исторические факты о планах, связанных с полным уничтожением коренного населения полуострова. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, использование подобной топонимики Дмитрием Корчинским, позиционирующим себя националистом, "просто поражает".

Согласно [Генеральному] плану "Ост" (совокупность программ и планов закрепления господства нацистской Германии в Восточной Европе - прим. ред.) в Крыму не должно было остаться ни одного представителя коренных народов. Чисто. Все бы полностью зачищалось. Там должны жить были только немцы, эта курортная зона была для арийцев. Какое отношение вот он имеет к арийцам и ему подобные, которые сейчас с факелами ходят? Вообще непонятно. Просто вот такая тупость, необразованность и нежелание даже поинтересоваться. Их используют вот как, я не знаю, дикарей, которые в состоянии где-то выполнять какие-то задачи за бусы (ироничное высказывание, означающее выполнение работы за бесценок – прим. ред.), и, собственно говоря, они этому радуются сказал Кнутов

Военный эксперт также назвал реальные цели Европы, преследуемые в отношении РФ.