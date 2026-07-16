Москва16 июл Вести.Пришло время отменить использование слова "украинцы", поскольку это искусственное название. Такое мнение высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что само название "Украина" появилось в XVI веке и образовалось от слова "окраина". При этом, обратил внимание Константинов, в период Речи Посполитой жителей этой территории называли русскими, а не украинцами.

Украинцы – это искусственное название. Оно пришло когда-то, с кем-то, так же может и уйти. ... Итак, название это искусственное, сравнительно новое и, думаю, пришло время его отменить написал он

Константинов уточнил, что речь идет не о физической ликвидации носителей этого названия, а о том, чтобы больше не называть их "украинцами".