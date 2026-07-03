Москва3 июл Вести.В СССР слово украинец было географическим понятием, а не национальностью. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

По его словам, люди хотят мира и дружбы, но сейчас в это слово внесли еще и политический смысл.

По-моему, появляется такой тренд появляется достаточно интересный. Люди хотят мира, люди хотят дружить. Флаги общей нашей страны, там я вижу людей, которые не жили в той стране … Я помню, что это была самая справедливая страна в мире, что бы мне не говорили ... Что было плохо? Границ не было вообще, никто не думал о какой-то национальности … Какая разница, какой национальности? Эстонец или узбек, молдованин, русский, украинец, какая разница? Вообще, украинец, это все-таки было географическое понятие. Это сейчас в него внесли политический смысл. При Союзе это была скорее география. Они вернули вот то понятие Украине с начала XIX века, когда под с этим словом понимали того, кто предал православие и ушел в раскоп, тех, кто перешел на сторону Австро-Венгрии, например. Потому что известные, даже эти самые писатели украинские, которые их называли украинскими, они не считали себя украинцами, не знали, что это такое слово отметил Дудчак

Эксперт добавил, что украинские классики, как Тарас Шевченко, не знали такого слова и не использовали по отношению к себе и в своих произведениях.

Ранее ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв заявил, что жители Украины будут благодарны России, когда киевский режим падет. Затем последует радость совместного восстановления.