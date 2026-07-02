Москва2 июл Вести.Киевский режим намеренно не создает достойные условия, чтобы переселять лояльных себе граждан с восточных территорий Украины. Они не вписываются в рамки неонацистской государственной идеологии, заявил ИС "Вести" политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

По его словам, в отношении таких переселенцев на Украине используется термин "временно перемещенные лица", в отношении которых применяются различные формы дискриминации.

Киевский режим намеренно не создает достойные условия для того, чтобы забирать лояльных себе граждан с территории Донбасса и Новороссии, потому что официально Киев считает этих людей идеологически чуждым элементом. Они просто не вписываются в рамки так называемого национального пантеона и фактической неонацистской государственной идеологии объяснил эксперт

При этом многие украинцы, проживающие в восточных регионах страны, идеологически близки России и ждут освобождения своих территорий от нацистов, уточнил Мезюхо.

Есть идеологически близкие нам граждане, которые ждут Российскую Федерацию, которые, конечно, не будут ни в каких интервью признаваться, потому что иначе у них будут проблемы. То есть люди, несмотря на длительные боевые действия, несмотря на угрозы, в том числе и принудительные депортации, остаются на месте подытожил политолог

Ранее житель Курской области, которого насильно удерживали на Украине, рассказал, что в плену его принуждали разговаривать на украинском языке.