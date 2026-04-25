Политолог рассказал о политической дифференциации в рядах ВСУ Эксперт Мезюхо: нацформирования Украины прячутся за спиной обычных солдат

Москва25 апр Вести.Боевики Вооруженных сил Украины недовольны политической дифференциацией, которая есть среди формирований. Об этом политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, на первый план боевых действий киевский режим выставляет обычных солдат, за спинами которых прячутся идейные националисты.

На первый план боевых действий киевский режим выставляет обычных всушников. Сзади них заградотряды, националистические формирования, которые не спешат проявлять подвиг и как-то отстреливаются за спинами обычных всушников. И вот солдаты украинских вооруженных формирований, видя, что … на их жизни наплевать, конечно, вот их это не устраивает сказал Мезюхо

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, к каким уловкам прибегают сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), чтобы набрать больше людей для отправки на фронт.