Instasamka заявила, что окончательно уходит с российского музыкального рынка

Instasamka объявила об уходе с российской сцены Instasamka заявила, что окончательно уходит с российского музыкального рынка

Москва11 авг Вести.Блогер и певица Дарья Еропкина, известная под псевдонимом Instasamka, заявила, что навсегда уходит с российского музыкального рынка.

Артистка рассказала, что сейчас переводит все свои песни на английский язык.

Я ухожу с русского рынка заявила она в своих соцсетях

Instasamka поделилась, что на протяжении полугода живет с мужем в Дубае и возвращаться в РФ не планирует.

Мне просто стало тесно в нашей индустрии. Я считаю, что в России я сделала уже все, что только можно, и мне пора двигаться дальше подытожила певица

Ранее стало известно, где живет уехавшая из России певица София Ротару.