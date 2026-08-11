Москва11 авгВести.Блогер и певица Дарья Еропкина, известная под псевдонимом Instasamka, заявила, что навсегда уходит с российского музыкального рынка.
Артистка рассказала, что сейчас переводит все свои песни на английский язык.
Я ухожу с русского рынказаявила она в своих соцсетях
Instasamka поделилась, что на протяжении полугода живет с мужем в Дубае и возвращаться в РФ не планирует.
Мне просто стало тесно в нашей индустрии. Я считаю, что в России я сделала уже все, что только можно, и мне пора двигаться дальшеподытожила певица
Ранее стало известно, где живет уехавшая из России певица София Ротару.