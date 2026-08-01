Савичева решила отдохнуть от соцсетей из-за обсуждения ее внешности и вокала Певица Юлия Савичева заявила, что берет паузу от социальных сетей

Москва1 авг Вести.Певица Юлия Савичева сообщила в Telegram-канале, что собирается взять паузу от социальных сетей. В ближайшее время контент будет публиковать ее команда.

Свое решение певица объяснила напряжением из-за постоянного обсуждения и критики.

Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим вокала, внешнего вида вплоть до трусов и постоянных "верните старую Савичеву" написала певица

Недавно певица показала подписчикам в соцсетях свой новый образ – с красным цветом волос. При этом она призналась, что хотела сперва покрасить волосы в зеленый цвет, но потом передумала.

Карьера певицы для Савичевой началась после участия в шоу "Фабрика звезд" в 2003 году, когда она вошла в пятерку финалистов.

В 2004 году Юлия Савичева приняла участие в конкурсе "Евровидение" в Турции с песней Believe Me, заняв 11-е место.