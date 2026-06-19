Певица считает обманом манеру держать микрофон в "Поймай меня, если сможешь"

Певица назвала обманом умение держать микрофон в "Поймай меня, если сможешь" Певица считает обманом манеру держать микрофон в "Поймай меня, если сможешь"

Москва19 июн Вести.В шоу "Поймай меня, если сможешь" команду жюри, состоящую из звезд российского шоу-бизнеса, ждет много поводов для сомнений. В этой игре нельзя доверять даже тому участнику, который профессионально держит микрофон. Об этом заявила ИС "Вести" певица Мария Зайцева.

Опытным артистам предстоит безошибочно отличить правду от обмана, замаскированного под талант, отметила она.

Ребят учат специально вводить в заблуждение. То есть, даже если ты... держишь микрофон профессионально, крепко, стоишь на сцене, то тебя будут просить, чтобы ты как-нибудь держал микрофон специально. Поэтому, друзья мои, смотрите шоу и будьте готовы к тому, что вас обманут сказала Зайцева

В третьем сезоне музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь" участники стали убедительнее скрывать отсутствие вокальных данных.