В поисках Ротару: СМИ узнали, где и как живет уехавшая из РФ артистка KP.RU: София Ротару шикует в Европе и тайно выступает для богачей

Москва7 авг Вести.Уехавшая из России певица София Ротару, которой 7 августа, исполнилось 79 лет, сейчас живет в Европе, иногда выступая для богатых людей. При этом на Украине она не была уже более трех лет, пишет KP.RU.

По данным издания, артистка живет на две страны – в Италии и во Франции. Виллу на Сардинии певица купила много лет назад, и раньше часто уезжала туда в отпуск. Недвижимость во Франции появилась чуть более трех лет назад – туда Ротару переехала из пригорода Киева.

С тех пор на Украине не появлялась, а фото в соцсетях с могил родственников или из своего сада публикует архивные, "разукрашивая" их каждый раз в различные цвета, чтобы сбить подписчиков с толку говорится в публикации

Сейчас певица выступает в основном на частных закрытых мероприятиях перед обеспеченными русскоязычными людьми за границей. На свои вечеринки ее приглашали в Германии, Монако и Италии. По некоторым данным, за концерт Ротару берет 50 тысяч евро (4,7 млн рублей. – Прим. ред.). При этом фотографировать и снимать видео можно исключительно для частного пользования: распространять кадры строго запрещено.