Москва29 июл Вести.Украина вскоре вернется в "семью", считает певица и бывший народный депутат республики Таисия Повалий. Своим мнением она поделилась в беседе с MK.RU.

Артистка заявила, что в скором времени "нашу сестричку мы обязательно вернем", и страна вновь станет частью большой семьи, имея в виду Россию, Белоруссию и Украину.

Я, конечно, не пророк, но, мне кажется, что все к этому идет. Люди прозревают. Люди понимают, что их используют, что они просто оружие в руках наших врагов и их врагов. Они разберутся! уверена исполнительница

Повалий пребывает в России уже четыре года. Сначала певица жила в съемной квартире, однако ей удалось взять ипотеку и начать выплачивать кредит. Украинский суд конфисковал все имущество артистки.