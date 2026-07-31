Москва31 июл Вести.Народная артистка Эдита Пьеха планирует отметить 90-летний юбилей, который состоится в 2027 году, большим концертом в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU.

По словам исполнительницы, ее близкие уже сейчас вовлечены в организацию этого события.

Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену - это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придется выпить флакон валерьянки поделилась планами Эдита Станиславовна

31 июля 2026 года легендарная артистка отмечает 89-летие.

Ранее Стас Пьеха опроверг слухи о том, что его знаменитая бабушка стала чуть ли не отшельницей. Он рассказал, что Эдита Пьеха в силу возраста, действительно, сейчас не очень активна, у нее бывают проблемы с ногами после перенесенных операций, а живет она в своем доме под Петербургом вместе с верными помощницами.