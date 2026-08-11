Москва11 авг Вести.У рэп-исполнительницы и блогера Instasamka (Дарьи Еропкиной) будет краткосрочное будущее, если она начнет писать песни о том, что Россия плохая. Об этом ИС "Вести" заявил журналист Константин Придыбайло, комментируя ее уход из российского шоу-бизнеса.

Если Instasamka начнет писать песни о том, какая Россия плохая, какое там у нас здесь нехорошее государство, то, возможно, у нее какое-то будущее будет, но оно будет очень краткосрочно. Она здесь заработала огромные деньги на рекламных контрактах, и теперь на эти деньги она пытается стать мировой звездой. Я думаю, что корону ей совсем скоро снимут... И покажут место. Вообще, на Западе не любят людей, которые приехали из каких-то других стран. Вот обратите внимание, все суперзвезды, они имеют почему-то американское гражданство и почему-то они напрямую связаны с Демократической партией США сказал он

Ранее Instasamka заявила, что навсегда уходит с российского музыкального рынка. Она сказала, что на протяжении полугода живет с мужем в Дубае и возвращаться в РФ не планирует.