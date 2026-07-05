Москва5 июл Вести.В соцсети Instagram (запрещена в РФ) за последние три-пять месяцев участились однотипные негативные сообщения от покинувших страну соотечественников о ситуации внутри России. Аналитику подобных публикаций провел автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Журналист отметил, что в такого рода публикациях релоканты рассказывают о безысходном положении ВС РФ на фронте, радостях заграничной жизни и дают негативные оценки ситуации в стране. Андрей Медведев обратил внимание, что подобные сообщения подозрительно похожи друг на друга и, очевидно, созданы по одной и той же схеме.

Несвязанные между собой аккаунты (их авторы даже не знают о существовании друг друга) разгоняют совершенно одинаковые фейки и в одной и той же манере. Применяют одинаковые речевые обороты и лексические приемы, которые должны убедить читателя в правоте (якорные слова, ударные фразы, ссылки на личное знание). Аккаунты даже оформлены одинаково, и в одинаковой цветовой/шрифтовой манере подчеркнул журналист

Андрей Медведев уверен, что массовый интерес к политике и системный поход в отработке тематики не может быть случайным и тем более бескорыстным. Он уверен, что пользователей запрещенной соцсети просят специально нагонять панику, "писать про крах и мобилизацию".

Особенно усердствуют всякие риелторы, психологи и безработные, что натужно изображают счастливую жизнь в прекрасной далекой стране добавил Медведев

Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что англичане пытаются устроить в России 1916-1917 год, потому что уверены, что нашу страну можно развалить только изнутри.