Москва5 июл Вести.Англичане пытаются устроить в России 1916-1917 год, потому что уверены, что нашу страну можно развалить только изнутри. Об этом главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По ее словам, противников России "несет", так как ВС РФ освободили Константиновку, а жители Крыма держатся, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.

И вот их всех потому и несет, что мы взяли Константиновку, что в Крыму люди держатся, несмотря ни на что. Англичане взяли, перечитали учебник. … Они пытаются у нас здесь устроить шестнадцатый-семнадцатый год, потому что они тоже помнят, как все помнят слова еще немецкого идеолога войны и войн [Карла] Клаузевица о том, что Россию можно развалить только изнутри. И у них же это получилось. И получилось ровно так, как они пытаются это сделать сейчас заявила Симоньян

Она добавила, что в годы Первой мировой войны англичане, не желая передавать РФ после победы проливы Дарданеллы, Босфор и Константинополь, "стали мутить воду с великими князьями". Они сделали все, чтобы "смастырить Февральскую революцию".

Они взяли сейчас книжку и прочитали, как это делалось. "Ага, Февральская революция началась, потому что был хаос в логистике, железные дороги, пути заметены, чего-то там все запутано, поэтому в Петрограде хлебные очереди". … Бах! И, как говорил наш великий философ и писатель [Василий] Розанов: "Россия-матушка слиняла в два дня, максимум в три". Они прочитали и пытаются нам устроить то же самое отметила Маргарита Симоньян

Ранее политолог Сергей Караганов заявил, что киевский режим и его западные партнеры дальнобойными ударами по российской территории пытаются расколоть общество и навеять пораженческие настроения.