Москва17 мая Вести.Жители Украины тайком поют советские военные песни, потому что 71% из них русскоязычные, заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Симоньян отметила, что, по данным министра культуры Украины, 71% украинцев говорит на русском языке. А с точки зрения ООН этничность определяется языком, а не кровью, добавила она.

В крови у нас покопаться – такого найдем у всех. Я всю жизнь себя считала чистокровной армянкой, сдала ДНК, выяснилось 18%... Я уверена, что они "День Победы" поют втихаря. И "Вставай, страна огромная…", поют, и "Бери шинель, пошли домой…". Все они поют втихаря. 71% русскоязычных. За что они там воюют? Воюют-то не они. Воюют их руками подчеркнула главред RT

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что единственная причина продолжения войны Украиной – обогащение, причем киевский режим уже кладет в свои "ненасытные кошельки" миллионы своих же граждан.