Латвия запретила въезд юмористам из дуэта "Кролики" Латвия запретила въезд юмористам украинского происхождения из дуэта "Кролики"

Москва17 июл Вести.Участникам эстрадного дуэта "Кролики" Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу запретили въезд в Латвию, сообщает министр иностранных дел прибалтийской страны Байба Браже.

По данным RT, Данилец и Моисеенко планировали провести в Латвии три концерта, но теперь они не состоятся.

Я приняла решение включить в список нежелательных для Латвии лиц Владимира Моисеенко и Владимира Данильца и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции сообщила Браже в соцсети Х

Творческий дуэт юмористов сложился на Украине, где прошла их юность, но с выступлениями они ездили по всей территории СНГ.

Ранее стало известно, что российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой запрещен въезд в Латвию.