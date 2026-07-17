Москва17 июлВести.Участникам эстрадного дуэта "Кролики" Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу запретили въезд в Латвию, сообщает министр иностранных дел прибалтийской страны Байба Браже.
По данным RT, Данилец и Моисеенко планировали провести в Латвии три концерта, но теперь они не состоятся.
Я приняла решение включить в список нежелательных для Латвии лиц Владимира Моисеенко и Владимира Данильца и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграциисообщила Браже в соцсети Х
Творческий дуэт юмористов сложился на Украине, где прошла их юность, но с выступлениями они ездили по всей территории СНГ.
Ранее стало известно, что российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой запрещен въезд в Латвию.