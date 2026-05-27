Роскомнадзор опроверг сообщения о том, что собирает IP-адреса пользователей Роскомнадзор заявил, что не ведет сбор IP-адресов пользователей операторов связи

Москва27 мая Вести.Роскомнадзор (РКН) опроверг сообщения СМИ о том, что собирает IP-адреса пользователей операторов связи. Операторы не передают такие сведения Роскомнадзору, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя РКН.

В связи с появившимися в СМИ недостоверными публикациями информируем, что сбор IP-адресов пользователей операторов связи ведомством не ведется. В соответствии с приказом Роскомнадзора № 51 от 28 февраля 2025 года операторы связи предоставляют данные об IP-адресах, которые оператор связи назначает используемому им и его пользователями на сети оборудованию говорится в сообщении

Таким образом, сведения о принадлежности конкретному пользователю этого оборудования или IP-адресов, то есть данные о конкретных потребителях РКН не получает.

Ранее "Известия" сообщили, что РКН усилил контроль за IP-адресами пользователей и начал штрафовать операторов связи за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов.