Москва1 окт Вести.Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню собирает межведомственный антикризисный штаб: поводом стала обостряющаяся обстановка с протестами школьников по всей стране. Об этом в четверг сообщил телеканал BFMTV.

Премьер-министр созывает межведомственный антикризисный штаб в 13.00 (14.00 мск – прим. ред.) сказано в материале

В заседании примут участие глава МВД Лоран Нуньес, министр юстиции Жеральд Дарманен и министр высшего образования Филипп Батист.

Уже несколько дней французские старшеклассники выражают недовольство перегруженным расписанием, нехваткой учителей и прочими проблемами в сфере образования. Часть акций перерастает в беспорядки: власти сообщали о 625 задержанных и более чем 200 пострадавших.

По данным телеканала, как минимум 27 школ заблокированы в Париже. Подобные выступления идут и в других городах страны. В частности, во время демонстрации в Нанте загорелся один из лицеев, об этом писал портал actu.fr.

Журналист, главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро ранее заявила ИС "Вести", что за протестами старшеклассников во Франции стоят ультралевые силы.