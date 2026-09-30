Москва30 сен Вести.Массовые протесты старшеклассников во Франции являются элементом политической стратегии ультралевых сил и партии Жана‑Люка Меланшона. Такое мнение озвучила в беседе с ИС "Вести" журналист, главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Она убеждена, что выступления французских школьников и лицеистов — не спонтанная реакция на конкретное событие.

Не было так называемого спускового элемента, которым послужило бы какое-то событие, которого так и не дождались. Его не было. Это обыкновенная политическая рекуперация, [проводимая] действующими ультралевыми силами и партией господина Меланшона, которым, как вы, вероятно, уже знаете, совершенно необходимо создать кризис в стране, поскольку через просто через урны к власти им нет никакого хода считает Кондратьева-Сальгеро

По ее словам, в качестве основной движущей силы активисты делают ставку на молодежь. Эксперт заявила, что требования протестующих свойственны школьникам всех стран, но такая ожесточенность и погромы в школах подогреваются всеми силами и воспитываются не за две недели, а десятилетиями.

Самый подходящий и самый гуттаперчевый материал — это, конечно же, школьники и лицеисты. И, если вы их сейчас послушаете - а я уже два дня их слушаю по всем абсолютно каналам, от крайне левых до крайне правых, - их требования говорят сами за себя: "Нам выделяют слишком мало средств", "у нас слишком много уроков", "у нас слишком мало каникул", "учителя слишком часто болеют", "полиция убивает", "в столовке невкусно", "спасите Палестину" перечислила журналист

Жан-Люк Меланшон - лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция".

29 сентября во Франции заявили о 440 арестах после массовых забастовок, устроенных среди учащихся средних школ. Акции охватили почти 180 учебных заведений.

Преподаватель Католического университета Вандеи Рафаэль Оклер выражала мнение, что причиной массовых демонстраций во Франции является то, что народ страны понимает: власти его не слышат.