Во Франции заявили об угрозе нападения РФ на ЕС из-за дальнобойных ударов Киева Меланшон: угроза нападения РФ на ЕС возросла из-за дальнобойных ударов Киева

Москва24 сен Вести.Лидер левой партии "Непокоренная Франция" и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон связал усиление угрозы нападения России на Европу с дальнобойными ударами Украины.

Политик отметил, что Киев и Евросоюз могут предотвратить дальнейшую эскалацию лишь одним способом – перейти к дипломатии и переговорам.

Похоже, никто не беспокоится о том, почему угроза со стороны России сегодня кажется более серьезной, чем некоторое время назад. Почему? Возможно, нам следует спросить себя, не связано ли это с дальнобойными ударами Украины по России убежден Меланшон, его слова приводит Le Parisien

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский не выполняет требования действующей администрации США, так как обслуживает интересы европейских ставленников команды бывшего американского президента Джо Байдена.