Москва24 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не выполняет требования нынешней американской администрации, поскольку обслуживает интересы европейских ставленников команды бывшего президента США Джо Байдена. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам представителя МИД, Зеленский игнорирует просьбы американской стороны о ненанесении Украиной ударов по судам, связанным с США, и российским НПЗ.

Все это [удары по судам и НПЗ] невыгодно нынешней американской администрации, которая об этом говорит прямо. Зеленский это слышит и понимает. При этом Зеленский находится в теснейшей связи с ЕСовцами, а ЕСовцы – это те самые ставленники американских либеральных демократов, то есть байденовской всей команды, которые спят и видят, когда их благодетели из вот этого ультралиберального крыла снова начнут их гладить по голове заявила Захарова

Захарова подчеркнула, что связь между Зеленским и Байденом очевидна.

Зеленский вместе с ЕСовцами обслуживают интересы одной из, так сказать, политических сил в Соединенных Штатах Америки. И это точно не нынешняя команда. Мы прекрасно помним интересы, которые связывают семью Байдена и Украину с киевским режимом. И ведь это все продолжается отметила она

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обеспокоен ударами Киева по судам с американской нефтью, которые продолжаются уже несколько месяцев.