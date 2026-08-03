Журова указала, почему Зеленский не может определиться по мирному процессу Журова: Зеленский не может определиться из-за советчиков в Европе

Москва3 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не может определиться по мирному урегулированию из-за множества советников из стран Европы, тогда как у президента России Владимира Путина есть прямой контакт с американским лидером Дональдом Трампом. На это указала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в комментарии Ленте.ru.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News ранее заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен выяснить, есть ли возможность придать импульс урегулированию украинского конфликта и возобновить переговоры между сторонами​​​.

Там же куча европейских стран, которые по одиночке встречаются с Зеленским, и каждый ему что-то там в уши дует, по-другому не сказать. У него слишком много советчиков. А здесь-то напрямую президенты общаются. Владимир Владимирович выжидает, смотрит и наблюдает. А вот у Зеленского сто пятниц на неделе, он то с одним, то со вторым, то еще кто-то ему что-то скажет, поэтому ему надо самому определиться указала Журова

Трамп, по ее словам, выступает в роли медиатора. Возобновить переговоры, как считает Журова, можно на нейтральной территории, к примеру в Минске, Стамбуле или Анкоридже.

Глава Белого дома ранее заявлял, что на прошедшей встрече с Зеленским указал ему на необходимость завершить конфликт. Трамп отмечал, что Штаты хотят урегулирования конфликта на Украине и стремятся к миру, а не к вооружению Киева.