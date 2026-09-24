Москва24 сен Вести.Судя по ответу главы киевского режима Владимира Зеленского на вопрос журналиста Валентина Богданова о визите в Москву для проведения переговоров, можно сделать вывод, что Зеленский полностью съехал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

[Зеленский] совершенно уже, по-моему, судя по его ответу тому же Валентину Богданову, съехал полностью [с катушек] заявила Захарова

Ранее Валентин Богданов несколько раз задал Зеленскому, следующему в здание штаб-квартиры Всемирной организации в Нью-Йорке, вопрос, когда тот приедет в Москву для переговоров, на что глава киевского режима ответил "на ракете".