Москва24 сен Вести.Такой человек, как глава киевского режима Владимир Зеленский, угробивший свой народ, лишен совести. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что первым, что Зеленский убил в себе, была совесть.

Возможно, кто-то, не знаю, из нынешних экспертов это не увидел, или, я имею в виду в Соединенных Штатах Америки, или не просчитал, или полагал, что у Зеленского совесть что ли есть… Это смешно. Человек, который готов убивать собственный народ, гнать на заклание путем украинской вот этой самой мобилизации, могилизации, вообще не способен ни на какие угрызения совести. Он ее уничтожил себе первой сказала дипломат

Ранее Захарова прокомментировала высказывание Зеленского о том, что он вернется в Москву "на ракете". Дипломат заявила, что он предчувствует свою судьбу.