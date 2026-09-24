Москва24 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский опасается, что его ожидает судьба самозванца Лжедмитрия, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского о прибытии в Москву "на ракете".
Зеленский, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова, заявил, что прибудет в Москву "на ракете".
По мнению Захаровой, Зеленский боится участи Лжедмитрия - самозванца эпохи Смутного времени, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши.
В конце ответа Зеленский представился, чтобы знали, с кем имеют делозаключила Захарова
Между тем киевский режим стал международным иждивенцем, которого западные страны продолжают тянуть на своем горбу.