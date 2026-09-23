Москва23 сен Вести.Киевский режим стал международным иждивенцем, которого западные страны продолжают тянуть на своем горбу. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий размещен на официальном сайте ведомства.

Также Захарова поделилась мнением по поводу декларации о столетнем партнерстве Канады и Украины. По ее мнению, государства Запада фактически несут на себе основную нагрузку по поддержке Украины.

Киевская хунта действительно превратилась в международного иждивенца, которого Запад тащит на своем горбу заявила представитель МИД

Она также озвучила вопрос, который, по ее словам, обсуждают в социальных сетях: должны ли канадские налогоплательщики финансировать Украину на протяжении следующих ста лет, и распространяются ли на главу киевского режима Владимира Зеленского и его окружение налоговые льготы, предусмотренные для иждивенцев.

Ранее Канада и Украина согласовали поставку ракет для систем противовоздушной обороны на 350 миллионов канадских долларов. Страны использовали механизм США Jumpstart.